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На Черниговщине сотни людей пришли на прощание с депутатом Давыденко: фото

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На Черниговщине 26 мая 2020 простились с Валерием Давыденко: фото
На Чернігівщині попрощалися з народним депутатом Валерієм Давиденком / tsn.ua

В Киеве 23 мая нашли застреленным депутата Валерия Давыденко – просто в туалете собственного офиса. Правоохранители устанавливают все детали инцидента. Тем временем 25 мая с ним попрощались коллеги, а потом тело депутата увезли на малую родину – на Черниговщину.

В родном городке Носовцы с Дмитрием Давыденко попрощались 26 мая, сообщает ТСН.

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Проститься с покойным пришли сотни людей. Съехались и из соседних районов, где Валерий Давыденко избирался в Верховную Раду.

Гроб с телом депутата несли его одноклассники. Среди них бизнес-партнер и коллега по депутатской группе "Доверие" Борис Приходько.

Накануне с ним попрощались в Киеве. Прощание состоялось в ритуальном зале "Феофании", а пришли туда коллеги и руководство парламента. Были, в частности, Дмитрий Разумков и Александр Корниенко.

Прощание с Валерием Давыденко: смотрите ТСН

Смерть Валерия Давыденко: коротко

  • Народного депутата Украины Валерия Давыденко нашли застреленным 23 мая. Его нашла уборщица в туалете офиса депутата.
  • Хотя все очень похоже на самоубийство, в такую версию не верят его близкие и коллеги. Мол, в Давыденко не было никаких оснований для этого, но зато было много планов.
  • Правоохранители, которые расследуют это дело, рассматривают три основные версии – самоубийство, доведение до самоубийства и убийство.
Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Новости Чернигова Смерть Валерия Давиденко Давыденко Валерий Николаевич
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