На Черниговщине сотни людей пришли на прощание с депутатом Давыденко: фото

В Киеве 23 мая нашли застреленным депутата Валерия Давыденко – просто в туалете собственного офиса. Правоохранители устанавливают все детали инцидента. Тем временем 25 мая с ним попрощались коллеги, а потом тело депутата увезли на малую родину – на Черниговщину.

В родном городке Носовцы с Дмитрием Давыденко попрощались 26 мая, сообщает ТСН. Важно Смерть нардепа Давыденко: основные версии следствия и возможная причастность олигархов Проститься с покойным пришли сотни людей. Съехались и из соседних районов, где Валерий Давыденко избирался в Верховную Раду. Гроб с телом депутата несли его одноклассники. Среди них бизнес-партнер и коллега по депутатской группе "Доверие" Борис Приходько. Накануне с ним попрощались в Киеве. Прощание состоялось в ритуальном зале "Феофании", а пришли туда коллеги и руководство парламента. Были, в частности, Дмитрий Разумков и Александр Корниенко. Прощание с Валерием Давыденко: смотрите ТСН Смерть Валерия Давыденко: коротко Народного депутата Украины Валерия Давыденко нашли застреленным 23 мая. Его нашла уборщица в туалете офиса депутата.

Хотя все очень похоже на самоубийство, в такую версию не верят его близкие и коллеги. Мол, в Давыденко не было никаких оснований для этого, но зато было много планов.

Правоохранители, которые расследуют это дело, рассматривают три основные версии – самоубийство, доведение до самоубийства и убийство.