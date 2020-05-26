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На Чернігівщині сотні людей прийшли на прощання з депутатом Давиденком: фото

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На Чернігівщині 26 травня 2020 попрощалися з Валерієм Давиденком: фото
На Чернігівщині попрощалися з народним депутатом Валерієм Давиденком / tsn.ua

У Києві 23 травня знайшли застреленим депутата Валерія Давиденка – просто в туалеті власного офісу. Правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту. Тим часом 25 травня з ним попрощалися колеги, а тоді тіло депутата відвезли на малу батьківщину – на Чернігівщину.

У рідному містечку Носівці з Дмитром Давиденком попрощалися 26 травня, повідомляє ТСН.

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Попрощатися з покійним прийшли сотні людей. Поз'їжджалися і з сусідніх районів, де Валерій Давиденко обирався до Верховної Ради.

Труну з тілом депутата несли його однокласники. Серед них бізнес-партнер та колега по депутатській групі "Довіра" Борис Приходько.

Напередодні з ним попрощалися у Києві. Прощання відбулося в ритуальному залі "Феофанії", а прийшли туди колеги та керівництво парламенту. Були, зокрема, Дмитро Разумков та Олександр Корнієнко.

Прощання з Валерієм Давиденком: дивіться фото ТСН

Смерть Валерія Давиденка: коротко

  • Народного депутата України Валерія Давиденка знайшли застреленим 23 травня. Його знайшла прибиральниця у туалеті офісу депутата.
  • Хоча все дуже схоже на самогубство, у таку версію не вірять його близькі та колеги. Мовляв, у Давиденка не було жодних підстав для цього, але натомість було багато планів.
  • Правоохоронці, які розслідують цю справу, розглядають три основні версії – самогубство, доведення до самогубства та вбивство.
Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Чернігова Смерть Валерія Давиденка Давиденко Валерій Миколайович Новини України
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