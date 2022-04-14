К сожалению, не все придерживаются их, и уходят из жизни. Так, в селе Новая Басань Нежинского района 13 апреля мини-трактор с прицепом мусора наткнулся на противотанковую мину. В результате водитель погиб на месте.

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На Черниговщине тракторист подорвался на мине

Около 15 часов в полицию поступило сообщение о том, что вблизи села Новая Басань мужчина подорвался на мини-тракторе с прицепом.

Как оказалось, 42-летний местный житель на тракторе вывозил мусор. Возвращаясь по полю в село, он наткнулся на заминированный участок и наехал на противотанковую мину.

На Черниговщине тракторист подорвался на противотанковой мине / Фото Нацполиции

Пиротехники ГСЧС на том же участке обезвредили еще одну мину.

По данному факту полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство по части 2 статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не передвигаться там, где могут быть заминированные участки. Если же увидели подозрительный предмет – звоните в соответствующие органы.

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