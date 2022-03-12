Об обезвреживании гаубицы противника в сети сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
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Украинцы уничтожили вражескую гаубицу "Мста-С"
В Черниговской области украинские защитники уничтожили вражескую гаубицу "Мста-С". Чаус обнародовал фото того, как сейчас выглядит техника россиян.
Черниговщина – край трудовой и партизанской славы,
– подписал глава ОВА снимок.
Украинцы в очередной раз уничтожили технику врага / Фейсбук Вячеслава Чауса
Напомним, накануне в Оперативном командовании "Север" сообщили, что украинские военные сбили в Черниговской области вражеский Су-34.
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