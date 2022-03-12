Про знешкодження гаубиці противника у мережі повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

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Українці знищили ворожу гаубицю "Мста-С"

У Чернігівській області українські захисники знищили ворожу гаубицю "Мста-С". Чаус оприлюднив фото того, як тепер виглядає техніка росіян.

Чернігівщина – край трудової та партизанської слави,

– підписав глава ОВА знімок.



Українці вчергове знищили техніку ворога / Фейсбук В'ячеслава Чауса

Нагадаємо, напередодні в Оперативному командуванні "Північ" повідомили, що українські військові збили на Чернігівщині ворожий Су-34.

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