Про це розповів В'ячеслав Чаус, очільник Чернігівської ОВА. На своїх сторінках у соцмережах він показав на відео, що ворог зробив з готелем.

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Немає готелю, але є Україна

Чаус підкреслив, що росіяни наносять удари по цивільній інфраструктурі, де немає й ніколи не було військових. Через це гинуть мирні мешканці, багато людей зазнають поранень.

Сьогодні прилетіло у готель "Україна". Немає більше готелю. Але є Україна. І вона буде,

– наголосив чиновник.

"Місія українців полягає у тому, аби Путін – хвора збочена тварюка – ковтнув яду в своєму бункері на Уралі. Ми зробимо все для того, щоб він це зробив", – запевнив він.

Яка загалом ситуація у місті

Станом на ранок 12 березня у Чернігові немає електрики й майже немає води, газу й тепла. Напередодні були вдалі спроби відновити електропостачання, але ворог знову перебивав мережі.

Сьогодні служби знову розпочинають роботу. Тож Чаус сподівається, що вже протягом дня у місті знову'явиться електрика. Вирішують також і проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.

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