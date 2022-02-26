Как отметили в оперативном командовании "Север", подразделения российской армии понесли значительные потери. Сколько именно погибло оккупантов, военные пока не знают.

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По предварительным данным, в результате удара россияне понесли большие потери личного состава. Еще больше оккупантов ранено.

Около 20 единиц техники сгорело

Как отметили военные, ракетный удар полностью уничтожил почти 20 машин бронетехники оккупанта.

В результате огневого поражения подразделения армии РФ понесли большие потери личного состава, много раненых,

– отметили в командовании.

Смотрите видео с места уничтожения колонны вражеской техники:

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