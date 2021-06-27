Трагедия произошла в селе Рудовка Сухополовянской территориальной общины. Сообщение о пожаре в жилом доме поступило спасателям в 22:33.

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Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя охватило весь дом, а крыша провалилась внутрь здания. Локализовать пожар удалось в 23:20, а ликвидировать – в 1:05.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электросети.

Спасатели призвали украинцев придерживаться правил пожарной безопасности и следить за работой электрической сети.

Дети гостили у родственников

Разбирая конструкции дома, спасатели обнаружили на кухне тела 2 хозяев 1994 по 1997 годов рождения.

У погибших супругов осталось 2 маленьких детей. В день трагедии дети гостили у родственников.

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