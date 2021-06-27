Трагедія сталася у селі Рудівка Сухополов'янської територіальної громади. Повідомлення про пожежу житлового будинку надійшло рятувальникам о 22:33.
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Коли пожежники прибули на місце події, полум'я охопило увесь будинок, а дах провалився у середину будівлі. Локалізувати пожежу вдалося о 23:20, а ліквідувати – 01:05.
За попередніми даними, причиною пожежі стало замикання електромережі.
Рятувальники закликали українців дотримуватись правил пожежної безпеки та слідкувати за роботою електричної мережі.
Діти гостювали у родичів
- Розбираючи конструкції будинку, рятувальники виявили у кухні тіла 2 господарів: 1994 та 1997 років народження.
- У загиблого подружжя залишилося 2 маленький дітей. У день трагедії малюки гостювали у родичів.
Пожежі в Україні: останні новини
- У Білій Церкві на Київщині 26 червня рятувальники понад 5 годин гасили приміщення стоматології.
- У Тернополі 24 червня спалахнув ресторан "Коловорот". Причиною пожежі стало займання проводки.