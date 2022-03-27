Согласно информации, заместитель городского головы 26 марта уехал в Городню, однако на вражеском блокпосте в Хотуничах его остановили и не пропустили дальше.

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Ему проверили документы, выяснили причину поездки и назначили встречу на 11 часов 27 марта 2022 года.

В указанный день заместитель городского головы снова поехал на блокпост вместе с матерью и женами похищенных мужчин. Однако их снова не пропустили на Городню.

"Состоялся разговор с военными РФ, которые отметили, что сновчане живы, однако в Городне их нет. Больше никакой информации они не сообщили. Верим, что мужчины вернутся домой. Областные правоохранительные службы и городской совет прилагают все усилия, чтобы вернуть людей", – отметили в Сновском городском совете.