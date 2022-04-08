Такую информацию сообщили на странице Укравтодора в фейсбуке. По данным ведомства, в регионе были разрушены десятки мостов и заблокировано движение по части дорог.

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Задача №1 – обеспечить транспортные коридоры для безопасного передвижения граждан и доставки гуманитарных грузов»,

– отметили в Укравтодоре.

В настоящее время дорожники уже начали расчищать сеть автодорог и возобновлять проезд по мостам. На очереди – аварийный ремонт поврежденных участков и установка дорожных знаков.

Разрушенные дороги в Черниговской области / Фото Укравтодор

В Укравтодоре также напомнили, что регион граничит с враждебными россией и беларусью, поэтому по-прежнему необходимо соблюдать правила поведения на блок-постах, а также посоветовали вынужденным переселенцам не спешить возвращаться домой, поскольку опасность еще сохраняется.

Напомним, на трассе Киев – Чоп, пострадавшей от ракетных обстрелов российскими оккупантами, также начался ремонт поврежденных участков. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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