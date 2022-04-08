Таку інформацію повідомили на сторінці Укравтодор у фейсбук. За даними відомства, в регіоні було зруйновано десятки мостів та заблоковано рух частиною доріг.

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Завдання №1 – забезпечити транспортні коридори для безпечного пересування громадян та доставки гуманітарних вантажів,

– зазначили в Укравтодорі.

Наразі дорожники вже почали прибирати мережу автошляхів та відновлювати проїзд мостами. На черзі – аварійний ремонт пошкоджених ділянок та встановлення дорожніх знаків.

Зруйновані дороги на Чернігівщині / Фото Укравтодор

В Укравтодорі також нагадали, що регіон межує з ворожими Росією та Білоруссю, тому, як і раніше, необхідно дотримуватись правил поводження на блокпостах, а також порадили вимушеним переселенцям не поспішати повертатись додому, оскільки небезпека ще триває.

Нагадаємо, на трасі Київ – Чоп, яка постраждала від ракетного обстрілу російськими окупантами, також розпочався ремонт пошкоджених ділянок. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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