Согласно информации, 27 февраля 2022 года российские войска в селе Старый Быков, что в Черниговской области, схватили по меньшей мере 6 мужчин.

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После этого их казнили. Об этом сообщила мать одного из мужчин. Женщина была рядом, когда ее сына и еще одного мужчину схватили.

Кроме того, это подтвердили другие свидетели, видевшие тела всех 6 человек.

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