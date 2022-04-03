Российские солдаты поставили пятерых мужчин на колени на обочине дороги

Правозащитная организация Human Rights Watch опросила свидетелей, которые видели террор российских военных в Буче. Очевидцы рассказали, что 4 марта оккупанты в Буче захватили пять человек.

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По словам свидетелей, одного человека казнили на месте. Свидетель сообщил, что российские солдаты поставили пятерых мужчин на колени на обочине дороги.

Они натянули людям футболки через голову и выстрелили одному из мужчин в затылок.

"Он упал, – сказал свидетель, – и женщины закричали".

Резня в Буче: коротко

Вооруженные силы Украины зачистили от российских оккупантов Киевскую область. Когда ВСУ зашли в Бучу, Ирпень и Гостомель обнаружили тела многих гражданских людей.

Сообщается, что в Буче в братских могилах похоронено почти 300 человек. Русские варвары пытались сжечь женщин на обочине.

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