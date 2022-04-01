Оккупанты уничтожили церковь

В ГСЧС опубликовали фотографии с Черниговщины. Там спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных зданий.

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Из-под завалов спасатели достают тела погибших людей. Как видно на фотографиях, враг на своем пути разрушил даже церковь.

Спасатели продолжают разбирать конструкции разрушенных зданий и изымать из-под завалов тела погибших людей,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Последствия обстрела Черниговщины / Фото ГСЧС

Последствия обстрела Черниговщины / Фото ГСЧС

Последствия обстрела Черниговщины / Фото ГСЧС

Последствия обстрела Черниговщины / Фото ГСЧС

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