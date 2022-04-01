Оккупанты уничтожили церковь
В ГСЧС опубликовали фотографии с Черниговщины. Там спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных зданий.
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Из-под завалов спасатели достают тела погибших людей. Как видно на фотографиях, враг на своем пути разрушил даже церковь.
Спасатели продолжают разбирать конструкции разрушенных зданий и изымать из-под завалов тела погибших людей,
– говорится в сообщении ГСЧС.
Последствия обстрела Черниговщины / Фото ГСЧС
Последствия обстрела Черниговщины / Фото ГСЧС
Последствия обстрела Черниговщины / Фото ГСЧС
Последствия обстрела Черниговщины / Фото ГСЧС
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