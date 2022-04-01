Окупанти знищили церкву

У ДСНС опублікували фотографії з Чернігівщини. Там рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будівель.

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З-під завалів рятувальники дістають тіла загиблих людей. Як видно на світлинах, ворог на своєму шляху зруйнував навіть церкву.

Рятувальники продовжують розбирати конструкції зруйнованих будівель та вилучати з-під завалів тіла загиблих людей,

– йдеться у повідомленні ДСНС.



Наслідки обстрілу Чернігівщини / Фото ДСНС



Наслідки обстрілу Чернігівщини / Фото ДСНС



Наслідки обстрілу Чернігівщини / Фото ДСНС



Наслідки обстрілу Чернігівщини / Фото ДСНС

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