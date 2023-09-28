Известно, что на щите Владислав Грищенко из Сосницы на Черниговщине вернулся в прошлом году. Он 14 июля 2022 года получил ранения, обороняя родную землю. Так, в поселке назвали в честь павшего Героя улицу.

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Ее заасфальтировала мама за свой счет

Об этом рассказали в Сосницкой общине. Известно, что на собрании жителей улицы Владислава Грищенко все присутствуют выразили соболезнования и теплые слова благодарности его матери – Валентине Грищенко.

В общине отмечают, что мать павшего героя использовала средства, выделенные ей государством после гибели сына. Их она направила на строительство дороги. Стоимость сооружения составила 3,5 миллиона гривен.

Улицу заасфальтировала мама героя за свой счет: смотрите видео

Уважаемая Валентина, мы благодарны Вам за Вашего сына и за Ваш поступок. Жители улицы и все общество никогда не забудут Владислава Грищенко – настоящего Героя,

– говорят в общине.

Жители выразили благодарность матери героя. Они также минутой молчания почтили Героя, отдавший свою жизнь, борясь за независимость Украины.

Благодарю вас всех. И всех, кто пришел поддержать меня в этот трудный для меня день. Большое спасибо всем,

– сказала Валентина, не сдерживая слез.

Накануне Украина потеряла еще одного мужественного сына. Речь идет о 24-летнем герое из Полтавщины, который не колебался ни минуты, идя воевать против оккупантов.

Последний бой принял на Донбассе

Так, 21 сентября в Донецкой области погиб украинский военный Андрей Сороковой из Полтавской области. Свой путь обороны Украины он начал с терробороны, а затем отправился на фронт.

Андрей Сороковой родился в 1999 году. Сам он родом из села Соколова Балка. После окончания школы он учился на слесаря-механика в Полтавском профтехучилище. Затем прошел срочную службу в Хмельницком.

С самого начала полномасштабного вторжения Андрей был добровольцем. Он поступил в местное подразделение территориальной обороны. К сожалению, оккупанты оборвали жизнь героя вблизи города Родинское на Донетчине.