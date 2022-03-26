Украинские защитники уничтожили БТР модели "82А". В сети было опубликовано фото разрушенной техники 26 марта.
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Уничтожен рашистский БТР-82А на Черниговщине,
– говорится в сообщении.
БТР-82 – весомая потеря для оккупантов. А ведь эта модель является глубокой модернизацией бронетранспортера БТР-80.
Бронетранспортер имеет новую башню с автоматической пушкой 30 миллиметров.
Уничтоженный вражеский БТР / Фото Сухопутных войск ВСУ
ВСУ разрушили БТР в Черниговской области / Фото Сухопутных войск ВСУ
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