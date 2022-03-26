Силы ПВО поработали на славу. Благодаря их искусной работе враг понес очередные потери авиации. Обломки недавно уничтоженного самолета упали в поле.

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Российский самолет догорает на украинском поле

Отметим, что по состоянию на 25 марта украинским военным удалось ликвидировать уже 115 самолетов и 125 вертолетов Росармии. И этот список постоянно пополняется.

Силы противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутные войска ВСУ продолжают сбивать вражескую технику. Хотя, по заявлениям российских пропагандистов, украинская ПВО уже давно уничтожена. И, судя по "статистике" оккупантов, уже несколько раз,

– подчеркнули в Генштабе.

Там также показали красивое видео с украинского поля, где догорает вражеский самолет.

Останки российского самолета в украинском поле: смотрите видео

Потери понесет не только российская боевая авиация, но и гражданская. Так, самолеты "Ан" в России могут выйти из строя уже через 5 месяцев.

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