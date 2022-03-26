Сили ППО попрацювали на славу. Завдяки їхній майстерній роботі ворог зазнав чергових втрат авіації. Уламки нещодавно знищеного літака впали в полі.

До теми Українська ППО в дії: вона примушує окупантів використовувати більше безпілотників

Російський літак догорає на українському полі

Відзначимо, що станом на 25 березня українським військовим вдалося ліквідувати вже 115 літаків та 125 гелікоптерів росармії. І цей список постійно поповнюється.

Сили протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутні війська ЗСУ продовжують збивати ворожу техніку. Хоча, за заявами російських пропагандистів, українську ППО вже давно знищено. І, судячи зі "статистики" окупантів, вже декілька разів,

– наголосили в Генштабі.

Там також показали красиве відео з українського поля, де догорає ворожий літак.

Рештки російського літака в українському полі: дивіться відео

Втрат зазнає не лише російська бойова авіація, а й цивільна. Так, літаки "Ан" у Росії можуть вийти з ладу вже через 5 місяців.

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