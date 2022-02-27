Решение о полном ограничении продажи алкогольных напитков и веществ было принято главой Черниговской области Вячеславом Чаусом 26 февраля.

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Согласно распоряжению, продажа алкоголя была приостановлена ​​для сохранения общественной безопасности и порядка.

Чернигов под контролем ВСУ

По данным мэра Чернигова, город пока остается полностью контролируемым.

Попытки оккупанта пробиться в областной центр и захватить его оказались тщетными.

Кроме того, жители Чернигова массово записались в ТРО и получают оружие.

Мы Чернигов не сдадим! Мы на своей земле и будем защищать свой родной город и Украину! Черниговцы, пожалуйста, не поддавайтесь на информационные провокации. Враг сейчас деморализован. Оружие можно взять на Верене, 2. Если локация изменится – сообщу,

– отметил глава города Владислав Атрошенко.

Что касается области, то ситуация остается тяжелой. Враг пытался взорвать десант под Черниговом, но оккупанты разбежались.

Местных жителей, глаза оказались в оккупации, призывали максимально организовываться в партизанское движение и сопротивляться захватчикам, чтобы земля горела у них под ногами.



Запрет продажи алкоголя на Черниговщине / Фото "Общественного"