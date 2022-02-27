Рішення про повне обмеження продажу алкогольних напоїв та речовин, було прийняте очільником Чергінівсьцої області В'ячеславом Чаусом 26 лютого.

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Згідно з розпорядженням, продаж алкоголю зупинили для збереження громадської безпеки та порядку.

Чернігов під контролем ЗСУ

  • За даними мера Чернігова, місто наразі залишається повністю контрольованим.
  • Спроби окупанта пробитися до обласного центру та захопити його виявилися марними.
  • Крім того, жителі Чернігова масово записалися до ТРО та отримують зброю.

Ми Чернігів не здамо! Ми на своїй землі і захищатимемо своє рідне місто та Україну! Чернігівці, будь ласка, не піддавайтеся на інформаційні провокації. Ворог зараз деморалізований. Зброю можна взяти на Верені, 2. Якщо локація зміниться - повідомлю, – зазначив очільник міста Владислав Атрошенко.

Що ж стосується області, то ситуація залишається важкою. Ворог намагався висадити десант під Черніговом, але окупанти розбіглися.

Місцевих жителів, окі опинилися в окупації, закликали максимально організовуватись у партизанський рух та чинити опір загарбникам, аби земля горіла у них під ногами.

наказ про заборону продажу алкоголю на Чернігівщині
Заборона продажу алкоголю на Чернігівщині / Фото "Суспільного"