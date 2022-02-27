Рішення про повне обмеження продажу алкогольних напоїв та речовин, було прийняте очільником Чергінівсьцої області В'ячеславом Чаусом 26 лютого.

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Згідно з розпорядженням, продаж алкоголю зупинили для збереження громадської безпеки та порядку.

Чернігов під контролем ЗСУ

За даними мера Чернігова, місто наразі залишається повністю контрольованим.

Спроби окупанта пробитися до обласного центру та захопити його виявилися марними.

Крім того, жителі Чернігова масово записалися до ТРО та отримують зброю.

Ми Чернігів не здамо! Ми на своїй землі і захищатимемо своє рідне місто та Україну! Чернігівці, будь ласка, не піддавайтеся на інформаційні провокації. Ворог зараз деморалізований. Зброю можна взяти на Верені, 2. Якщо локація зміниться - повідомлю, – зазначив очільник міста Владислав Атрошенко.

Що ж стосується області, то ситуація залишається важкою. Ворог намагався висадити десант під Черніговом, але окупанти розбіглися.

Місцевих жителів, окі опинилися в окупації, закликали максимально організовуватись у партизанський рух та чинити опір загарбникам, аби земля горіла у них під ногами.



Заборона продажу алкоголю на Чернігівщині / Фото "Суспільного"