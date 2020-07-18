Жители Ровненской области решили заработать на продаже ягод. 200 килограммов черники они собрали в Чернобыльской зоне.

Радиационный фон ягод вдвое превышал норму

Радиационный фон собранных ягод превышал норму в два раза. При норме 0,3 микрозиверта показатель был более 0,5. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в фейсбуке.

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Трое горе-предпринимателей незаконно проникли на радиоактивно загрязненные территории. Там их и задержали на горячем сотрудники Государственной пограничной службы и Нацполиции. Задержанные признались, что 200 килограммов черники намеревались продать. То, что ягоды с радиацией – собирателей не смущало.

На собирателей составили протоколы

На жителей Ровненщины составили протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Кроме того, пограничники направили сообщение в правоохранительные органы об обнаружении признаков уголовного правонарушения.