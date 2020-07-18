Жителі Рівненської області вирішили заробити на продажу ягід. 200 кілограмів чорниці вони назбирали у Чорнобильській зоні.

Радіаційний фон ягід удвічі перевищував норму

Радіаційний фон зібраних ягід перевищував норму у два рази. При нормі 0,3 мікрозіверта показник був понад 0,5. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у фейсбуці.

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Троє горе-підприємців незаконно проникли на радіоактивно забруднену територію. Там їх і затримали на гарячому співробітники Державної прикордонної служби та Нацполіції. Затримані зізнались, що 200 кілограмів чорниці мали намір продати. Те, що ягоди з радіацією – збирачів не бентежило.

На збирачів склали протоколи

На жителів Рівненщини склали протоколи за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення. Крім того, прикордонники направили повідомлення до правоохоронних органів про виявлення ознак кримінального правопорушення.