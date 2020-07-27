О том, как ловкие дельцы собирают и везут продавать чернику из Чернобыльской зоны, массовой вырубке лесов – в программе "Ты смотри!" с Дмитрием Гнапом говорил эколог Алексей Василюк.

Также в программе на 24 канале о том, как в Днепре водитель выбросил пассажира из автобуса за отсутствие маски.

О чернике с радиацией

На днях полицейские и пограничники задержали возле Чернобыльской зоны трех мужчин, которые тащили на себе 200 килограммов черники. Они эти ягоды насобирали на загрязненной территории зоны отчуждения в Чернобыле. И проверка показала, что радиационный фон ягод вдвое превышает норму. О том, как сбор грибов и ягод в Чернобыльской зоне повлияет на организм и что теперь делать обычным людям – рассказал эколог, руководитель Украинской природоохранной группы Алексей Василюк.

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Он считает, если люди купят на рынке ягоды с радиацией, то это будет иметь небольшое влияние на организм. Однако долголетия точно не добавит, если есть их постоянно.

Но на людей, которые регулярно занимаются этим сбором и регулярно употребляют ягоды или грибы из этого региона – это может повлиять,

– отметил Василюк.

Он также добавил, что некоторые люди могут легко переживать радиационное заражение. Но это не значит, что каждому надо это проверять и подвергать себя опасности. Но важно то, что Администрация морских портов Украины пытается прорыть через всю Чернобыльскую зону канал.

"Это должен быть сухоплавающий канал между Украиной, Беларусью и Польшей. При том, что Днепр из-за этого будет наполнен радиоактивным илом. Но я не думаю, что все, кто пьют воду из Днепра – будут мерять ее в кране дозиметром. Поэтому мы недостаточно проинформированы о масштабах этого влияния", – убежден Василюк.

Он также отметил, что чернобыльская угроза никуда не делась.

Смотрите видео: пограничники поймали контрабандистов с черникой

О массовой вырубке лесов

Житель Черновицкой области опубликовал в своем фейсбуке, как за границу из Буковины вагонами вывозят древесину. Эколог Алексей Василюк отметил, что не только вырубка леса в Карпатах приводит к масштабным наводнениям.

Проблема в том, что в Карпатах неудобно вырубать лес выборочно. Поэтому всегда рубки – сплошные. А лес выполняет много функций – не только предоставление древесины. Он также почвой и мхом удерживает влагу. Если же на каком-то участке вырубили деревья, дожди быстро смывают столетнюю почву. Но деревья часто вырастают сами, поэтому их не сажают. Через 20 лет там будет сплошной лес,

– подчеркнул эколог.

По его словам, проблема в том, что почвы теперь стало гораздо меньше, поэтому когда прошли дожди, произошло и катастрофическое наводнение. Но осадков было лишь немного больше, чем обычно.

Смотрите видео, как из Украины вагонами вывозят древесину:

Что известно о наводнениях на Западе? Непогода здесь продолжалась в течение 22 – 23 июня и частично 24 числа. Осадки привели к масштабным паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. По информации ГСЧС, в результате непогоды в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов. К 29 городам и селам нет подъезда. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях без газа остались 10 тысяч человек. Погибли 4 людей. Из-за последствий непогоды на Прикарпатье прибыли премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков. Впоследствии прилетел первый вертолет с помощью. Для населения уже выделили 754 миллиона гривен. А для ликвидации последствий непогоды нужно более 2 миллиардов гривен. Украина уже обратилась за помощью к НАТО и ЕС.

В Днепре водитель выбросил пассажира из автобуса

Правительство продлило карантин до осени. А это значит, что украинцам придется еще месяц соблюдать ограничения. Из-за этого у некоторых граждан уже просто сдают нервы.

Так, в Днепре водитель маршрутки попросил недобросовестного пассажира надеть маску. Когда пассажир заявил, что маски у него нет и он хочет ехать дальше, водитель решил особо не церемониться с пассажиром и выбросил его из автобуса.

Водитель маршрутки грубо выбросил пассажира из транспорта: смотрите видео (18+)

Обратите внимание! Требования карантина в Украине обязывают людей в общественных местах носить маски. За нарушение требований предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Также и о нарушениях карантина народными депутатами – смотрите в видео программы