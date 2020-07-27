Про те, як спритні ділки збирають і везуть продавати чорницю з Чорнобильської зони, масову вирубку лісів– у програмі "Ти дивись!" з Дмитром Гнапом говорив еколог Олексій Василюк.

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Про чорницю з радіацією

Днями поліцейські та прикордонники затримали біля Чорнобильської зони трьох чоловіків, які тягли на собі 200 кілограмів чорниці. Вони ці ягоди назбирали на забрудненій території зони відчуження в Чорнобилі. І перевірка показала, що радіаційний фон ягід удвічі перевищує норму. Про те, як збір грибів та ягід у Чорнобильській зоні вплине на організм і що тепер робити звичайним людям – розповів еколог, керівник Української природоохоронної групи Олексій Василюк.

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Він вважає, якщо люди куплять на ринку ягоди з радіацією, то це матиме невеликий вплив на організм. Проте довголіття точно не додасть, якщо їсти їх постійно.

Але на людей, які регулярно займаються цим збором і регулярно вживають ягоди чи гриби з цього регіону – це може вплинути,

– зазначив Василюк.

Він також додав, що деякі люди можуть легко переживати радіаційне зараження. Але це не означає, що кожному треба це перевіряти та наражати себе на небезпеку. Але важливо те, що Адміністрація морських портів України намагається прорити через всю Чорнобильську зону канал.



"Це має бути сухоплавний канал між Україною, Білоруссю та Польщею. При тому, що Дніпро через це буде наповнене радіоактивним мулом. Але я не думаю, що усі, хто п'ють воду з Дніпра – мірятимуть її в крані дозиметром. Тому, ми недостатньо проінформовані про масштаби цього впливу", – переконаний Василюк.



Він також наголосив, що Чорнобильська загроза нікуди не поділялася.

Дивіться відео: прикордонники спіймали контрабандистів з чорницею

Про масову вирубку лісів

Мешканець Чернівецької області опублікував у своєму фейсбуці, як за кордон із Буковини вагонами вивозять деревину. Еколог Олексій Василюк зазначив, що не лише вирубка лісу в Карпатах призводить до масштабних повеней.

Проблема в тому, що в Карпатах незручно вирубувати ліс вибірково. Тому завжди рубки – суцільні. А ліс виконує багато функцій – не лише надання деревини. Він також ґрунтом та мохом утримує вологу. Якщо ж на якісь ділянці вирубали дерева, дощі швидко змивають столітній ґрунт. Але дерева часто виростають самі, тому їх не саджають. Через 20 років там буде суцільний ліс,

– наголосив еколог.

За його словами, проблема в тому, що ґрунту тепер стало набагато менше, тому коли пройшли дощі сталася та катастрофічна повінь. Але опадів було лише трохи більше, ніж зазвичай.

Дивіться відео, як з України вагонами вивозять деревину:

Що відомо про повені на Заході? Негода тут тривала упродовж 22 – 23 червня та частково 24 числа. Опади призвели до масштабних паводків у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, та Закарпатській областях.



За інформацією ДСНС, внаслідок негоди в Івано-Франківській області підтоплено понад 200 населених пунктів. До 29 міст та сіл немає під'їзду. В Івано-Франківській та Чернівецькій областях без газу залишилися 10 тисяч людей. Загинули 4 людей.



Через наслідки негоди на Прикарпаття прибули прем'єр-міністр Денис Шмигаль і очільник МВС Арсен Аваков. Згодом прилетів перший гелікоптер з допомогою.



Для населення вже виділили 754 мільйони гривень. А для ліквідації наслідків негоди потрібно понад 2 мільярди гривень. Україна вже звернулася за допомогою до НАТО та ЄС.

У Дніпрі водій викинув пасажира з автобуса

Уряд продовжив карантин до осені. А це значить, що українцям доведеться ще місяць дотримуватися обмежень. Через це в деяких громадян через нього вже просто "здають" нерви.

Так, у Дніпрі водій маршрутки попросив несумлінного пасажира одягнути маску. Коли пасажир заявив, що маски в нього немає і він хоче їхати далі, водій вирішив особливо не церемонитись із пасажиром і викинув його з автобуса.



Водій маршрутки брутально викинув пасажира з транспорту: дивіться відео (18+)

Зверніть увагу! Вимоги карантину в Україні зобов'язують людей у громадських місцях носити маски. За порушення вимог передбачений штраф у розмірі 17 тисяч гривень.



Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

Також і про порушення карантину народними депутатами – дивіться у відео програми