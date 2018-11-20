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      Чернобровый "санта" Брежнев: что скрывалось за милой улыбкой генсека

      Диктаторы 92

      Человек-эпоха. Главный архитектор советской бюрократической системы, при которой коммунистическая элита смогла зажить новой жизнью. После грозной эпохи сталинских чисток и непредсказуемого десятилетия Хрущева советское государство достигло пика могущества с новым лидером – Леонидом Брежневым.

      Его восемнадцатилетнюю каденцию окрестили периодом стабильности. Для мира фигура Леонида Ильича была долгожданным человеческим лицом коммунизма и надеждой на усмирение кремлевского тоталитарного монстра. Внутри страны прогнозы на дальнейшую хрущевскую оттепель быстро развеялись и население всех пятнадцати республик "большевистской империи" почувствовало разворот в сторону ресталинизации.

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      Получив власть, Брежнев быстро наполнил высокий эшелон власти своими людьми. Характерная кротость и добрый юмор Брежнева немного поменяли заседание политбюро, где суровые безликие чиновники отрывались от портфелей и даже позволяли себе пошутить.

      На кого делали ставку? На наиболее неприметного и ограниченного – Леонида Ильича Брежнева. Считалось, что этот милый и добрый человек станет хорошим орудием в руках партийного руководства и будет выполнять все то, что будет говорить партийное руководство. И это было ошибкой,
      – поделился мыслями директор Института Российской Истории РАН Андрей Сахаров.

      Личная легкость генсека и юмор очень контрастировали с жестокостью возглавляемой им системы. Все шутки оставались за дверью, когда речь шла о работе. Леонид Ильич начал свое правление, проявив себя бескомпромиссным защитником большевистской империи. С его легкой руки колесо пропаганды закрутилось с невероятной силой.

      Брежнєв
      Леонид Брежнев

      Мягкое сердце и интеллигентная душа не позволяли Брежневу скатиться к сталинскому террору. Поэтому, главным инструментом репрессий в 60-х годах в Советском Союзе стала психиатрия. Такое политическое злоупотребление осудило мировое психиатрическое сообщество, с которого советскую делегацию просто выгнали.

      Еще одно преступление, которое покрывала искренняя брежневская улыбка – идея окончательного создания на основе российской идеологии вымышленного "советского народа". Брежневская система безжалостно ломала и всей своей силой давила украинскую интеллигенцию, которая не молчала о нарушении прав человека и игнорировании национальных интересов в "тюрьме народов".

      Брежнєв
      Леонид Брежнев в зарубежных поездках

      Успешная встреча с американским президентом Никсоном в 1972 году показала генсека американцам оптимистичным чернобровым "Сантой", который уже не угрожал ядерной войной. В 1976 году он добился подписания на своих условиях важнейшего документа международного значения – Хельсинкской декларации.

      Брежнєв та Ніксон
      Леонид Брежнев и американский президент Ричард Никсон

      "Эра Брежнева" была проявлением дьявольской двойной морали. Декларативное единство с народом на самом деле выливалось в специальные магазины для партийных работников, агитация за мир и демократию уживалась с тоталитарным всевластием силовиков и войнами по всему миру.

      Да и сам Брежнев – немощный старик, обвешанный наградами и с дефектами речи из-за прогрессирующего атеросклероза, – вызывал все меньше уважения. Как у своих коллег, так и во время международных встреч. На фоне этих болезней все забавнее выглядела тяга генсека к наградам и его персональный этикет, который предусматривал тройной поцелуй при приветствиях.

      Поцілунок Брежнєва
      Легендарный поцелуй Брежнева

      Леонид Ильич Брежнев умер в 1982 году во сне. Хоронили его в спешке. Во время похоронной процессии никто из членов политбюро не снял шапки, хотя на улице было тепло. Больше всего их беспокоило то, чтобы никто из иностранных гостей не заметил продуктовый кризис в магазинах – попрощаться с Леонидом прибыли сотни представителей разных стран.

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      Леонид Брежнев остался в плеяде советских правителей, наверное, самым положительным персонажем. Но правду говорят: хороший человек – не профессия. Система, которую олицетворял и которую прикрывал хороший парень Леня, до последнего оставалась домом зла и тюрьмой народов на фоне иного цивилизованного мира.

      О происхождении советского лидера и секрете его карьерного роста – смотрите в программе.

      Теги: СССР История
      Источник: 24 канал
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