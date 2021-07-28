Сообщение о заминировании поступило 28 июля на электронную почту атомной электростанции. Там указали, что взрывчатка заложена на территории промышленной площадки станции.

К теме "Заминировали" мэрию Одессы: эвакуировали почти 200 человек

Что происходит на АЭС

Там объявили режим аварийной готовности. Также проводят мероприятия по защите персонала станции и предотвращению террористической угрозы. Создали оперативный штаб, в который вошли представители:

Службы безопасности Украины;

Нацполиции;

Государственной службы чрезвычайных ситуаций;

Нацгвардии.

Емельяненко: "Развлекаются" сталкеры

Член Общественного совета при Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко считает, что обычно такие сообщения – ложные.

"Обычно таким образом "развлекаются" сталкеры. Я предполагаю, что это может быть напрямую связано с последними изменениями законодательства по криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения", – написал он в своем фейсбуке.

Он напомнил, что такие "шутки" наказываются заключением от 2 до 6 лет.