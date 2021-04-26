В Припяти 26 апреля 1986 года прогремел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Алексей Ананенко был одним из тех, кто 35 лет назад отправился на ликвидацию катастрофы.

Вместе с Валерием Беспаловым и Борисом Барановым они, рискуя жизнью, спускали радиационную воду под тлеющим четвертым энергоблоком ЧАЭС. "Чернобыльским драйверам" удалось предотвратить еще один взрыв.

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Это была моя работа, – Ананенко о ликвидации аварии на ЧАЭС

Алексей Ананенко вспомнил, что 35 лет назад ему позвонили и сказали выполнить задачу. Он отметил, что вопрос отказаться даже не стоял, ведь это было его работой.

Конечно, быстро выполняли. Если будешь долго идти, доза будет расти, поэтому мы шли быстро,

– рассказал ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.

Сцена из дайверами в сериале HBO "Чернобыль" стала одной из самых ярких. Поэтому о поступке водолазов заговорили во всем мире.

Однако Алексею Ананенко сейчас трудно говорить. В 2018 году мужчину прямо на пешеходном переходе сбила машина. Несмотря на это, он в очередной раз смотрит в сцену с голливудскими актерами и признается, сходство есть, но в реальной жизни все было иначе.



"Чернобыльские дайверы" / Кадр из сериала HBO

Защитные маски были обычные, а фонарик, хотя и сломался, однако, они имели с собой запасной. К тому же думали тогда "чернобыльские дайверы" не о героизме, как описали режиссеры, а о выполнении задания. Поэтому новость о присвоении 3 ликвидаторам звания Героя Украины было полной неожиданностью.

Жена Алексея Ананенко вспомнила, они гуляли по рынку, когда им позвонили и сообщили, что президент наградил ее мужа званием Героя Украины.



Герой Украины Алексей Ананенко / Фото 24 канала

Чернобыль был такой себе столицей мира, – ликвидатор ЧАЭС Мирный

Ликвидатор аварии на ЧАЭС и соучредитель "Чернобыль-ТУР" Сергей Мирный работал после взрыва там еще больше месяца. Вместе с военными он измерял радиационный поле в зоне отчуждения.

Чернобыль был такой себе столицей мира, ведь практически все туда ежедневно смотрели, что там происходит. К тому же это колоссальное место людей, техники и ресурсов,

– отметил Сергей Мирный.

Сейчас Припять фактически переживает вторую жизнь. И хотя в сами дома люди уже никогда не вернутся, ежегодно заброшенный город посещают десятки тысяч туристов.

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Часть из посетителей – иностранцы, которые оставляют немалые деньги в Украине. По словам туроператоров, сериал HBO только прибавил интереса к зоне отчуждения.

"Чернобыль – это действительно магнит. Только в 2019 году Чернобыль посетили 120 тысяч туристов. Они внесли в украинскую экономику 50 миллионов долларов", – сообщил Сергей Мирный.



Припять ежегодно посещают все больше туристов / Фото 24 канала

С каждым годом в Припяти проводят все больше художественных акций, перформансов. Сами же туристические локации постепенно оцифровывают, а украинские и зарубежные музыканты все чаще приезжают в зону отчуждения, чтобы воспроизвести звуки заброшенного города.