В то же время, 211 работников атомной электростанции находятся в заложниках уже 18 дней, сообщает белорусская служба "Радио Свободы".

Читайте также Смена, которая до сих пор находится на ЧАЭС, заступила еще 23 февраля: персонал не дают сменить

Где фиксируют пожары

В частности, пожары зафиксированы вблизи украинских населенных пунктов Полесье, Бабор, Стечанка, а также в населенных пунктах Рудня-Вересня Киевской области, которые находятся в 30-километровой зоне от границы с Беларусью.

По данным радиационного мониторинга в зоне отчуждения компанией "Экоцентр", на данный момент произошло четыре пожара, площадь которых увеличивается с каждым днем.

Гендиректор "Экоцентра" Сергей Кириев, ссылаясь на данные NASA Firms, рассказывает, что пожары в районе Стечанки усилились до 2 километров, а в районе поселка Бобровое – до 10 километров.

В пожаре виновата Россия

Пожар возник вследствие вооруженной агрессии России, а именно от снаряда или поджога.

Согласно классификации чрезвычайных ситуаций, критерии возникновения пожаров в зоне отчуждения не должны превышать 0,05 – 0,2 километра. Но актуальное состояние превышает эти показатели в десятки раз,

– сообщил Киреев.

Сергей Киреев подчеркнул, что наибольшую угрозу представляют нынешние пожары в районах со значительными уровнями загрязнения и в местах размещения инфраструктуры радиоактивных отходов в радиусе 10 км вокруг Чернобыльской АЭС.