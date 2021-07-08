О следовании в сторону Черного моря американского корабля сообщила 8 июля пресс-служба Шестого флота Военно-морских сил США.
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Корабль США направляется в Черное море
USNS Yuma (T-EPF-8) начал транзит в Черное море в северном направлении,
– говорится в сообщении.
Там он будет сотрудничать с союзниками и партнерами по НАТО.
Корабль USNS Yuma: что о нем известно
- Судно USNS Yuma – экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead. Длина его корпуса составляет 103 метра, ширина – 28,5 метра.
- Корабль может взять на борт 312 военных.
- Водоизмещение судна составляет 1515 тонн, осадка – 3,83 метра. Скорость полного хода – более 43 узла. Дальность плавания – 1200 морских миль на 35 узлах.
- Экипаж формирует 41 человек, он состоит из гражданских моряков, которые подчиняются военному командованию морских перевозок.
- На борту судна находится вертолетная палуба и ангар для среднего вертолета типа SH-60 Seahawk. Грузоподъемность составляет 635 тонн.