О следовании в сторону Черного моря американского корабля сообщила 8 июля пресс-служба Шестого флота Военно-морских сил США.

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Корабль США направляется в Черное море

USNS Yuma (T-EPF-8) начал транзит в Черное море в северном направлении,

– говорится в сообщении.

Там он будет сотрудничать с союзниками и партнерами по НАТО.

Корабль USNS Yuma: что о нем известно

Судно USNS Yuma – экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead. Длина его корпуса составляет 103 метра, ширина – 28,5 метра.

Корабль может взять на борт 312 военных.

Водоизмещение судна составляет 1515 тонн, осадка – 3,83 метра. Скорость полного хода – более 43 узла. Дальность плавания – 1200 морских миль на 35 узлах.

Экипаж формирует 41 человек, он состоит из гражданских моряков, которые подчиняются военному командованию морских перевозок.

На борту судна находится вертолетная палуба и ангар для среднего вертолета типа SH-60 Seahawk. Грузоподъемность составляет 635 тонн.

Обратите внимание! 28 июня в Одессе начались международные военные учения "Си Бриз" с участием ряда стран-членов НАТО. В Минобороны Украины сообщили, что эти тренировки будут самыми масштабными за 20 лет. 6 июля учения перешли в активную фазу.