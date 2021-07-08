Про курсування у сторону Чорного моря американського корабля повідомила 8 липня пресслужба Шостого флоту Військо-морських сил США.

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Корабель США прямує У Чорне море

USNS Yuma (T-EPF-8) розпочав транзит до Чорного моря у північному напрямку,

– йдеться у повідомленні.

Там він співпрацюватиме з союзниками та партнерами по НАТО.

Корабель USNS Yuma: що про нього відомо

Судно USNS Yuma – експедиційний швидкохідний корабель класу Spearhead. Довжина його корпусу становить 103 метри, ширина – 28,5 метра.

Корабель може взяти на борт 312 військових.

Водотоннажність судна становить 1 515 тонн, осадка – 3,83 метра. Швидкість повного ходу – більш ніж 43 вузли. Дальність плавання – 1 200 морських миль на 35 вузлах.

Екіпаж формує 41 людина, він складається з цивільних моряків, які підпорядковуються військовому командуванню морських перевезень.

На борту судна розташована вертолітна палуба й ангар для середнього вертольота типу SH-60 Seahawk. Вантажність становить 635 тонн.

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