Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Глава МИД выступил на Черноморской конференции безопасности в Бухаресте.

Читайте также Резников отреагировал на заявления о наличии войск НАТО в Украине

Нужна система безопасности для всех, кого пугает маньяк

Дипломат отметил, что у Запада не было устойчивой черноморской стратегии, тогда как государство-агрессор всегда ее имело – "агрессивную, реваншистскую и варварскую". Он напомнил, что первая атака России на территориальную цельность Украины произошла на острове Тузла между Черным и Азовским морями.

Когда страх закрыл двери НАТО для Украины и Грузии в 2008 году, Россия быстро ответила, атаковав обоих,

– подчеркнул Кулеба.

Также министр отметил: некоторые из лидеров решили, что лучшей стратегией было "оставлять маньяка счастливым", включая оставление его потенциальных жертв беззащитными.

Глава МИД убежден, что саммит в Вильнюсе – шанс исправить эту ошибку прошлого и сделать решительные шаги на пути к членству Украины в НАТО. Чтобы дверь не только была "открыта", но и был четкий план того, когда и как наше государство в них войдет.

Я вижу, что все мы теперь понимаем, что страх – не стратегия. Настало время для выработки всеобъемлющей системы безопасности для всех государств региона, которых пугает маньяк на свободе. Пора сделать Черное море тем, чем стало Балтийское – морем НАТО. Эта война доказала, что безопасность региона неделима – угроза для кого-то является угрозой для каждого,

– подчеркнул Кулеба.

Обратите внимание! Российские террористы уже отреагировали. Как отмечают вражеские СМИ, рупор Путина Песков заявил, что Черное море якобы никогда не будет морем НАТО.

Смотрите также Воевать отправят всех: Путин принял окончательное решение

Украина – гарант Европы, – глава МИД Румынии

Глава Министерства иностранных дел Румынии заявил, что Украина стала гарантом безопасности европейского сообщества. Однако партнерам следует сосредоточиться на обеспечении защиты Черного моря.

Во время выступления на конференции безопасности Богдан Ауреску отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения его государство оставалось надежным партнером Украины и помогает бороться с последствиями войны.

"Но мы должны делать больше. Потому что уже понятно, что Украина – гарант будущей безопасности европейского сообщества", – подчеркнул глава МИД. Он заявил, что международное сообщество должно сформировать единую позицию в вопросе помощи нашему государству. В частности, партнеры должны сосредоточиться на защите Черного моря и Черноморского региона.