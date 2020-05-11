В Черногории пророссийский политик протестовал против карантина: за дело взялась прокуратура

В Черногории сразу полсотни жителей Подгорицы протестовали против карантина и передачи церквей в государственную собственность. Акцию организовал лидер партии "Единая Черногория" Горан Данилович. Дело будет изучать прокуратура.

Організатора так званої "протестної ходи тиші" напередодні заходу викликали до Центру безпеки Подгориці. Данилович запевнив, що жодних мітингів не збиратиме. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканські ЗМІ.

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Проте попри обіцянку, вулицями чорногорської столиці політик ходив не сам, а разом з кількома десятками однодумців. Протестувальники водночас висловили своє незадоволення обмеженнями під час пандемії, а також ухваленням закону про свободу віросповідання.

Зверніть увагу! 27 грудня 2019 року парламент Чорногорії проголосував за закон про свободу віросповідання та правовий статус релігійних громад. Найбільш суперечливим положенням документа є те, що релігійні громади повинні надавати докази володіння своєю власністю до 1918 року. Сербська православна церква вважає закон дискримінаційним.

Що відомо про карантин у Чорногорії

У Чорногорії підтвердили лише 324 випадки COVID-19 . Померли 9 людей, одужати вдалося 290.

. Померли 9 людей, одужати вдалося 290. З 4 травня у Чорногорії почався другий етап послаблення карантину. Відкрились для відвідувачів перукарні, салони краси, фітнес-центри, книгарні та стоматологічні кабінети.

у Чорногорії почався другий етап послаблення карантину. Відкрились для відвідувачів перукарні, салони краси, фітнес-центри, книгарні та стоматологічні кабінети. Масові зібрання досі під забороною.

Прем’єр-міністр Душко Маркович заявив, що його країна вже у найближчі тижні планує почати підготовку до туристичного сезону. Приймати мандрівників планують з 1 липня.

Хто такий Горан Данилович? Горан Данилович – колишній міністр внутрішніх справ Чорногорії. Він відомий своєю проросійською позицією. Також політик активно виступав проти вступу країни до НАТО.