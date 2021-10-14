Всего в списке владельцев "золотых паспортов" – 166 человек. Это, собственно, 48 соискателей и 118 членов их семей.

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Черногория раскрыла список владельцев "золотых паспортов"

Власти Черногории опубликовали список владельцев "золотых паспортов" – это люди, которые получили гражданство страны благодаря инвестициям в ее экономику. Всего в списке 166 человек, и большинство из них – россияне.

Однако есть в перечне и 6 украинцев:

Трое уроженцев временно оккупированных Россией территорий Донбасса – Александр Пустовый из Горловки и Вячеслав и Яна Сосинские из Донецка.

Еще трое – это Елена Сафонова из города Изюм на Харьковщине, Иванна Пикуш из Киева и Ирина Стржалковская из Винницы.

Среди соискателей черногорского гражданства за инвестиции – также жители Индии, Китая, Дании, Германии, Узбекистана, Турции, США, Беларуси, Швейцарии и других стран.

Список обнародовали в соответствии со статьей 30 закона о свободном доступе к информации в Черногории. В документе указано имя, место рождения и предыдущее гражданство заявителей. Персональные данные (даже год рождения) – заретушированы.

Обратите внимание: программа выдачи "золотых паспортов" в Черногории уже не действует – как раз с 2021 года. Но с 2019 и до сих пор гражданство этой страны можно было получить за приобретение недвижимости на 450 тысяч евро и благотворительный взнос в бюджет в 100 тысяч евро.