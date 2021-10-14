Усього у списку власників "золотих паспортів" – 166 людей. Це, власне, 48 здобувачів та 118 членів їхніх сімей.

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Чорногорія розкрила список власників "золотих паспортів"

Влада Чорногорії опублікувала список власників "золотих паспортів" – це люди, які здобули громадянство країни завдяки інвестиціям у її економіку. Всього у списку 166 людей, і більшість із них – росіяни.

Однак є у переліку і 6 українців:

Троє уродженців тимчасово окупованих Росією територій Донбасі – Олександр Пустовий із Горлівки та В'ячеслав і Яна Сосинські з Донецька.

Ще троє – це Олена Сафонова з міста Ізюм на Харківщині, Іванна Пікуш із Києва та Ірина Стржалковська з Вінниці.

Серед здобувачів чорногорського громадянства за інвестиції – також мешканці Індії, Китаю, Данії, Німеччини, Узбекистану, Туреччини, США, Білорусі, Швейцарії та інших країн.

Список оприлюднили відповідно до статті 30 закону про вільний доступ до інформації у Чорногорії. У документі вказано ім'я, місце народження і попереднє громадянство заявників. Персональні дані (навіть рік народження) – заретушовані.

Зверніть увагу: програма видачі "золотих паспортів" у Чорногорії вже не діє – якраз з 2021 року. Але з 2019 й досі громадянство цієї країни можна було отримати за придбання нерухомості на 450 тисяч євро і благодійний внесок у бюджет у 100 тисяч євро.

До слова, українцям найбільш відомий Кіпр як країна, яка видавала "золоті паспорти". Але після гучного корупційного скандалу 2020 року цей процес зупинився.