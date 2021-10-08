Но про русские элиты и их офшоры – там ни слова. Пропагандисты даже успели вынести импичмент Владимиру Зеленскому уже спустя несколько минут после появления в сети расследования международного консорциума журналистов-расследователей о том, как мировые политики, чиновники и бизнесмены прячут свои деньги в офшорах.

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Пропагандисты уделили внимание офшорам Зеленского

А вот про русских патриотов, которые держат свои деньги не в отечественных банках, а прячут кровные в иностранных организациях подальше от родной гавани пропагандисты тактично умолчали. Более того, отдельные медиа даже взялись доказывать, что офшорный скандал только на руку России.

Мировые медиа обнародовали расследование о финансовых манипуляциях под названием "досье пандоры". Журналисты рассказали о теневых схемах чиновников со всего мира, которые скрывали свое состояние с помощью фирм, зарегистрированных на:

Британских Виргинских островах;

Белизе;

Кипре;

Самоа.

Проще говоря – в офшорах.

В Украине расследование коснулось действующего президента Владимира Зеленского, его первого помощника Сергея Шефира и олигарха Игоря Коломойского.

Естественно, данная новость приобрела международную огласку. Результаты исследования опубликовали мировые СМИ. Так, на первой полосе британского издания The Guardian был помещен фотоколлаж из героев расследования – среди них и портрет президента Украины.



Фотоколлаж из героев расследования Pandora Papers / Фото The Guardian

Этому факту федеральные каналы уделили особое внимание. Чего не скажешь о российских политиках, чиновниках и бизнесменах, которых кремлевские медиа вниманием обделили.

Российский канал специально продемонстрировал публикацию, на которой нет Путина. Ну, во-первых, потому что традиционно "их там нет". А, во-вторых, как это Зеленский может быть во главе Путина?

Тогда пропагандистам пришлось бы доказывать, что их офшоры лучше, чем в Украине, Европе и Америке.

Что, в принципе, претендовало бы на правду, потому что россиян в расследовании больше, чем граждан любой другой страны. В том числе и офшоров окружения Путина, которые федеральные медиа не заметили.

Зять Лаврова и глава "Первого канала" фигурируют в расследовании

Вот, например, расследователи сообщили, что сразу с 6 офшорами в банках Великобритании может быть связан Александр Винокуров – зять главного патриота России Сергея Лаврова, которому это не мешает обвинять Запад и ту же Великобританию в русофобстве.

О враждебной политике Запада по отношению к России и патриотизме любят поговорить и на путинском "Первом канале". Хотя, оказывается, гендиректор этого медиа Константин Эрнст не сильно спешит нести денюшки в "Сбербанк", и охотно пользуется русофобскими организациями.



Александр Винокуров, Константин Эрнст / Коллаж 24 канала

Кстати, это какой-то новый уровень лицемерия. Ведь как объяснить факт того, что в стране, где каждое СМИ признают иностранным агентом за копейку из-за рубежа, сам гендиректор одного из главных медиа страны имеет зарубежные активы?

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Ну, и вишенкой на торте россиян в архиве пандоры упоминается и близкая подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих, от которой, как сообщают российские журналисты-расследователи, у него есть дочь. Судя по документам она имеет квартирку в Монако в роскошном жилом комплексе.

Отдельные креативные пропагандистские редакции хоть и не называли всех этих и остальных имен, но отчаянно даже попытались доказать, что офшорный скандал только на руку России.

По их мнению, теперь российские коррупционеры и махинаторы поймут, что к западным компаниям доверия нет и вернут свои миллионы в отечественные банки.

Ага, уже вижу очередь из желающих депутатов и чиновников оправдываться за источник такого дохода. Хотя, кто там будет оправдываться.

Тот же спикер Путина Песков вместо оправданий традиционно, как это привыкли делать в Кремле, попытался переключить внимание журналистов на США. Он заявил, что это именно Америка является "крупнейшей в мире офшорной лагуной".