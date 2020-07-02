Парламент Черногории принял закон об однополом партнерстве. Это означает, что теперь в этой стране однополые пары имеют такие же права, как и гетеросексуальные.

Для принятия такого закона парламента Черногории нужен был 41 голос. Проголосовали за решение 42 депутатов, а 5 выступили против. Об этом сообщает Regnum.

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Согласно закону, однополым парам в Черногории разрешили пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным.

Документ, в частности, регламентирует:

вопрос имущественных отношений партнеров,

налоговый статус,

вопросы наследства.

Впрочем, уточняется, что возможность усыновления детей все же не предвидится.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка легализовать однополые браки в Черногории. В 2019 году документ проходил в парламенте, однако тогда он не набрал необходимого большинства голосов.

Закон об однополых парах в Черногории должен вступить в силу через год.