У Чорногорії дозволили одностатеві шлюби
Парламент Чорногорії ухвалив закон про одностатеві партнерства. Це означає, що тепер у цій країні одностатеві пари мають такі ж права, як і гетеросексуальні.
Для ухвалення такого закону парламенту Чорногорії потрібен був 41 голос. Проголосували за рішення 42 депутатів, а 5 виступили проти. Про це інформує Regnum.
Дивіться також Меч "Батьківщини-матері" прикрасили прапором ЛГБТ-спільноти: відео
Відповідно до закону, одностатевим парам в Чорногорії дозволили користуватися тими ж правами, що і гетеросексуальним.
Документ, зокрема, регламентує:
- питання майнових відносин партнерів,
- податковий статус,
- питання спадщини.
Втім, уточнюється, що можливість усиновлення дітей все ж не передбачається.
Варто зазначити, що це вже не перша спроба легалізувати одностатеві шлюби у Чорногорії. У 2019 році документ проходив у парламенті, однак тоді він не набрав необхідної більшості голосів.
Закон про одностатеві пари в Чорногорії має набрати чинності через рік.