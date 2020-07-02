Парламент Чорногорії ухвалив закон про одностатеві партнерства. Це означає, що тепер у цій країні одностатеві пари мають такі ж права, як і гетеросексуальні.

Для ухвалення такого закону парламенту Чорногорії потрібен був 41 голос. Проголосували за рішення 42 депутатів, а 5 виступили проти. Про це інформує Regnum.

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Відповідно до закону, одностатевим парам в Чорногорії дозволили користуватися тими ж правами, що і гетеросексуальним.

Документ, зокрема, регламентує:

питання майнових відносин партнерів,

податковий статус,

питання спадщини.

Втім, уточнюється, що можливість усиновлення дітей все ж не передбачається.

Варто зазначити, що це вже не перша спроба легалізувати одностатеві шлюби у Чорногорії. У 2019 році документ проходив у парламенті, однак тоді він не набрав необхідної більшості голосів.

Закон про одностатеві пари в Чорногорії має набрати чинності через рік.