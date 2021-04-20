Можно и без ПЦР-теста: Черногория отменила все ограничения для украинских туристов
Черногория отменяет все ограничения для туристов. В частности отныне не нужно сдавать тест на наличие коронавируса.
Источник:твитер Милойка Спаича
В этом сезоне Черногорию смогут посещать граждане России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии. Об этом заявил министр финансов Черногории Милойко Спаич.
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Черногория сняла ограничения для туристов
По его словам, Черногория остается надежным и безопасным направлением в 2021 году.
С радостью сообщаем, что для посещения страны в туристическом сезоне 2021, для граждан России, Беларуси, Украины и Северной Македонии снимут все ограничительные меры. Приветствуем всех желающих посетить Черногорию,
– отметил министр.
Напомним, что ранее туристам разрешили въезжать без визы и оставаться на территории Черногории в течение 90 дней.
Коронавирус в Черногории: что известно
- По состоянию на 20 апреля 2021 года в Черногории на COVID-19 заболело 95 894 человек.
- Из них – 91 403 инфицированных выздоровели, 1441 – смертельных случая.
- Сейчас болеет более 3000 пациентов с коронавирусом.
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