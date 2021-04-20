Черногория отменяет все ограничения для туристов. В частности отныне не нужно сдавать тест на наличие коронавируса.

В этом сезоне Черногорию смогут посещать граждане России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии. Об этом заявил министр финансов Черногории Милойко Спаич.

Обратите внимание Куда украинцы могут полететь в апреле 2021: перечень открытых стран

Черногория сняла ограничения для туристов

По его словам, Черногория остается надежным и безопасным направлением в 2021 году.

С радостью сообщаем, что для посещения страны в туристическом сезоне 2021, для граждан России, Беларуси, Украины и Северной Македонии снимут все ограничительные меры. Приветствуем всех желающих посетить Черногорию,

– отметил министр.

Напомним, что ранее туристам разрешили въезжать без визы и оставаться на территории Черногории в течение 90 дней.

Отметим! Ослабление противоэпидемиологических мероприятий вводят на период от 1 апреля до 31 октября 2021 года. Для въезда в страну – достаточно иметь с собой загранпаспорт.

Коронавирус в Черногории: что известно