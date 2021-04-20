Можна і без ПЛР-тесту: Чорногорія скасувала всі обмеження для українських туристів
Чорногорія скасовує всі обмеження для туристів. Зокрема відтепер не потрібно здавати тест на наявність коронавірусу.
Джерело:твітер Мілойка Спаіча
В цьому сезоні Чорногорію зможуть відвідувати громадяни Росії, Білорусії, України та Північної Македонії. Про це заявив міністр фінансів Чорногорії Мілойко Спаіч.
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Чорногорія зняла обмеження для туристів
За його словами, Чорногорія залишається надійним та безпечним напрямом у 2021 році.
З радістю повідомляємо, що для відвідування країни в туристичному сезоні 2021, для громадян Росії, Білорусі, України і Північної Македонії знімуть всі обмежувальні заходи. Вітаємо всіх охочих відвідати Чорногорію,
– зазначив міністр.
Нагадаємо, що раніше туристам дозволили в'їжджати без візи і залишатися на території Чорногорії упродовж 90 днів.
Коронавірус в Чорногорії: що відомо
- Станом на 20 квітня 2021 року в Чорногорії на COVID-19 захворіло 95 894 людей.
- З них – 91 403 інфікованих одужали, 1 441 – смертельні випадки.
- Наразі хворіє понад 3 тисячі пацієнтів з коронавірусом.
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