Теперь россияне не могут попасть на самолете в большинство страны Европы и Канаду. Авиакомпании уже начали массово отменять рейсы.

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Закрытое воздушное пространство для России / Инфографика МИД

Следом за воздушным пространством России теперь грозит массовое закрытие портов и ограничения на передвижение в море. В частности, Великобритания готовится к закрытию британских портов для российских судов.

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