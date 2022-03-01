Тепер росіяни не можуть потрапити літаком в більшість країни Європи та Канаду. Авіакомпанії вже почали масово скасовувати рейси.

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Закритий повітряний простір для Росії / Інфографіка МЗС

Слідом за повітряним простором Росії тепер загрожує масове закриття портів та обмеження на пересування у морі. Зокрема, Велика Британія готується до закриття британських портів для російських суден.

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