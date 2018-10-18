13:03
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Черногория выдала Украине участницу схемы Онищенко

      233 Читати новину українською
      Александр Онищенко
      Александр Онищенко / Фото з відкритих джерел

      Черногория выдала Украине участницу так называемой "газовой схемы" депутата Александра Онищенко – Ирину Мусиенко.

      По данным генпрокуратуры ее в прошлом году в апреле задержали в Черногории.

      Читайте также: "Газовое дело Онищенко": первые результаты в цифрах

      Мусиенко обвиняют в незаконной легализации доходов на сумму более полутора миллиарда гривен.

      В июне 2016 года, когда начались первые задержания участников "газовых схем", Мусиенко уехала из Украины. В июле этого года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура вручили обвинительные акты восьмерым подозреваемым по так называемому "газовому делу".

      На очереди еще девять, среди которых и главный фигурант – Александр Онищенко. Их обвиняют в создании преступной организации, незаконной легализации доходов и завладении имуществом госкомпании "Укргаздобыча".

      Из-за так называемой "газовой схемы", Украине был нанесен ущерб более чем на 3 миллиарда гривен.

      Что такое "газовое дело"? Это условное название уголовного производства по факту хищения государственных средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча". ПАО "Укргаздобыча" является крупнейшей украинской компанией, которая занимается добычей природного газа и газового конденсата, и в ходит в структуру национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Газовое дело – одно из первых дел, которое расследовали детективы НАБУ совместно с прокурорами САП. Организатором этой коррупционной схемы, по данным следствия, оказался народный депутат Украины VII – VIII созыва Александр Онищенко. СМИ часто называют это уголовное дело "делом Онищенко" – по фамилии ее организатора, а саму схему "газовой" или "схемой Онищенко". Следствием действия этой коррупционной схемы стали убытки государству в размере примерно 3 миллиардов гривен.

      Теги: Новости Украины Александр Онищенко Черногория
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 18 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Кому должны принадлежать все украинские лавры: ответ УПЦ КП
       19 октября , 10:24
      "Пакеты малыша" – наконец-то у детей: в Харькове несколько семей получили бэби-боксы
       18 сентября , 22:56
      Легендарный капитан "Ливерпуля": Против Коноплянки следует иметь план
       30 мая 2016 , 11:00
      Лига Европы. Экс-форвард "Динамо" победил португальцев, обидчик "Ворсклы" получил от бельгийцев
       18 августа 2016 , 23:58
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук