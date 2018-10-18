Черногория выдала Украине участницу схемы Онищенко

Черногория выдала Украине участницу так называемой "газовой схемы" депутата Александра Онищенко – Ирину Мусиенко.

По данным генпрокуратуры ее в прошлом году в апреле задержали в Черногории.

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Мусиенко обвиняют в незаконной легализации доходов на сумму более полутора миллиарда гривен.

В июне 2016 года, когда начались первые задержания участников "газовых схем", Мусиенко уехала из Украины. В июле этого года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура вручили обвинительные акты восьмерым подозреваемым по так называемому "газовому делу".

На очереди еще девять, среди которых и главный фигурант – Александр Онищенко. Их обвиняют в создании преступной организации, незаконной легализации доходов и завладении имуществом госкомпании "Укргаздобыча".

Из-за так называемой "газовой схемы", Украине был нанесен ущерб более чем на 3 миллиарда гривен.

Что такое "газовое дело"? Это условное название уголовного производства по факту хищения государственных средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча". ПАО "Укргаздобыча" является крупнейшей украинской компанией, которая занимается добычей природного газа и газового конденсата, и в ходит в структуру национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Газовое дело – одно из первых дел, которое расследовали детективы НАБУ совместно с прокурорами САП. Организатором этой коррупционной схемы, по данным следствия, оказался народный депутат Украины VII – VIII созыва Александр Онищенко. СМИ часто называют это уголовное дело "делом Онищенко" – по фамилии ее организатора, а саму схему "газовой" или "схемой Онищенко". Следствием действия этой коррупционной схемы стали убытки государству в размере примерно 3 миллиардов гривен.