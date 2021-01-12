Без отрицательного теста – можно: в Черногории смягчили правила въезда для граждан и иностранцев
В Черногории действуют новые правила въезда. Там теперь не будут требовать отрицательного результата теста на COVID-19. Новое правило касается как граждан Черногории, так и иностранцев, в частности украинцев.
Новые правила объявила министр здравоохранения Елена Боровинич-Боевич. Об этом сообщает Slobodna Evropa.
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Она назвала причину такого смягчения. Отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась – это видно по уменьшении загруженности коек в больницах до 57%. Стоит отметить, что во второй половине декабря загруженность составляла 67%.
В стране действовал запрет на передвижение между городами в выходные – его также отменили.
Почему отменили требование делать тест
По словам министра экономического развития Якова Милатовича, отмена теста улучшит положение туристической отрасли и ресторанов.
Свободный въезд в Черногорию и разрешение на междугороднее сообщение в выходные повлияет на нашу общую экономическую активность,
– сказал министр
Когда въезда для туристов в Черногорию был ограничен – страна потеряла за все время 450 – 500 миллионов евро.
COVID-19 в Черногории: кратко
- Общее количество заболевших COVID-19 граждан Черногории достигло почти 53 тысяч. За последние сутки недуг зафиксировали у 388 человек.
- По состоянию на 12 января в стране больны почти 9600 человек.
- Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 729 человек. В то же время выздороветь удалось 42 569 лицам.
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