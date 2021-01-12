В Черногории действуют новые правила въезда. Там теперь не будут требовать отрицательного результата теста на COVID-19. Новое правило касается как граждан Черногории, так и иностранцев, в частности украинцев.

Новые правила объявила министр здравоохранения Елена Боровинич-Боевич. Об этом сообщает Slobodna Evropa.

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Она назвала причину такого смягчения. Отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась – это видно по уменьшении загруженности коек в больницах до 57%. Стоит отметить, что во второй половине декабря загруженность составляла 67%.

В стране действовал запрет на передвижение между городами в выходные – его также отменили.

Почему отменили требование делать тест

По словам министра экономического развития Якова Милатовича, отмена теста улучшит положение туристической отрасли и ресторанов.

Свободный въезд в Черногорию и разрешение на междугороднее сообщение в выходные повлияет на нашу общую экономическую активность,

– сказал министр

Когда въезда для туристов в Черногорию был ограничен – страна потеряла за все время 450 – 500 миллионов евро.

Важно! Несмотря на смягчение, Черногория до сих пор находится в "красной зоне". Это означает, что после возвращения оттуда украинцы вынуждены пройти самоизоляцию.

COVID-19 в Черногории: кратко