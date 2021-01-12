У Чорногорії діють нові правила в'їзду. Там тепер не вимагатимуть негативного результату тесту на COVID-19. Нове правило стосується як громадян Чорногорії, так й іноземців, зокрема українців.

Нові правила оголосила міністерка охорони здоров'я Єлена Боровініч-Бойович. Про це повідомляє Slobodna Evropa.

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Вона назвала причину такого пом'якшення. Зазначила, що епідеміологічна ситуація в країні покращилась – це видно по зменшенні завантаженості ліжок у лікарнях до 57%. Варто зазначити, що у другій половині грудня завантаженість складала 67%.

У країні діяла заборона на пересування між містами у вихідні – її також скасували.

Чому скасували вимогу робити тест

За словами міністра економічного розвитку Якова Мілатовича, скасування тесту покращить становище туристичної галузі та ресторанів.

Вільний в’їзд до Чорногорії і дозвіл на міжміське сполучення у вихідні вплине на нашу загальну економічну активність,

– сказав міністр

Коли в'їзду для туристів у Чорногорію був обмежений – країна втратила за весь час 450 – 500 мільйонів євро.

Важливо! Попри пом'якшення, Чорногорія й досі перебуває у "червоній зоні". Це означає, що після повернення звідти українці змушені пройти самоізоляцію.

COVID-19 у Чорногорії: коротко