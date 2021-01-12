Без негативного тесту – можна: у Чорногорії пом'якшили правила в'їзду для громадян та іноземців
У Чорногорії діють нові правила в'їзду. Там тепер не вимагатимуть негативного результату тесту на COVID-19. Нове правило стосується як громадян Чорногорії, так й іноземців, зокрема українців.
Нові правила оголосила міністерка охорони здоров'я Єлена Боровініч-Бойович. Про це повідомляє Slobodna Evropa.
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Вона назвала причину такого пом'якшення. Зазначила, що епідеміологічна ситуація в країні покращилась – це видно по зменшенні завантаженості ліжок у лікарнях до 57%. Варто зазначити, що у другій половині грудня завантаженість складала 67%.
У країні діяла заборона на пересування між містами у вихідні – її також скасували.
Чому скасували вимогу робити тест
За словами міністра економічного розвитку Якова Мілатовича, скасування тесту покращить становище туристичної галузі та ресторанів.
Вільний в’їзд до Чорногорії і дозвіл на міжміське сполучення у вихідні вплине на нашу загальну економічну активність,
– сказав міністр
Коли в'їзду для туристів у Чорногорію був обмежений – країна втратила за весь час 450 – 500 мільйонів євро.
COVID-19 у Чорногорії: коротко
- Загальна кількість хворих на COVID-19 громадян Чорногорії сягнула майже 53 тисяч. За останню добу недугу зафіксували у 388 людей.
- Станом на 12 січня в країні хворі майже 9600 осіб.
- Померли від ускладнень, спричинених коронавірусом, 729 людей. Водночас видужати вдалося 42 569 особам.
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