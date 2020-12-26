Президента Чорногорії Мило Джукановича 26 грудня 2020 року відвезли у лікарню через пневмонію. Однак, всі тести на коронавірус показали у глави держави негативний результат.

У якому стані Джуканович

Медики лікують у президента Чорногорії запалення легень. Про це повідомляє Glas javnosti.

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Всі життєво важливі параметри президента стабільні, він продовжує виконувати свої робочі обов'язки,

– мовиться у повідомленні.

Коронавірус у Чорногорії: що відомо

Раніше у Чорногорії посилювали карантинні обмеження через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус.

Зокрема, з 14 листопада по 1 грудня в країні діяла комендантська година та заборона міжміських поїздок у вихідні.

Уряд також забороняв населенню ходити у гості. Відвідувати дозволяли лише рідних.

Крім того, діяли обмеження на проведення масових заходів, роботу ресторанів тощо.

Станом на 26 грудня 2020 року коронавірусом у Чорногорії заразилися 45 945 людей.

З них 36 120 хворих вже одужали, а 652 – померли.

Зверніть увагу! 17 грудня коронавірус підхопив президент Франції Еммануель Макрон. Перебіг недуги у політика був непростий. З'явилась інформація, що главі держави важко дихати. 24 грудня стало відомо, що Макрон одужав.