Президент Чорногорії Джуканович потрапив у лікарню через пневмонію
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Президента Чорногорії Мило Джукановича 26 грудня 2020 року відвезли у лікарню через пневмонію. Однак, всі тести на коронавірус показали у глави держави негативний результат.
У якому стані Джуканович
Медики лікують у президента Чорногорії запалення легень. Про це повідомляє Glas javnosti.
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Всі життєво важливі параметри президента стабільні, він продовжує виконувати свої робочі обов'язки,
– мовиться у повідомленні.
Коронавірус у Чорногорії: що відомо
- Раніше у Чорногорії посилювали карантинні обмеження через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус.
- Зокрема, з 14 листопада по 1 грудня в країні діяла комендантська година та заборона міжміських поїздок у вихідні.
- Уряд також забороняв населенню ходити у гості. Відвідувати дозволяли лише рідних.
- Крім того, діяли обмеження на проведення масових заходів, роботу ресторанів тощо.
- Станом на 26 грудня 2020 року коронавірусом у Чорногорії заразилися 45 945 людей.
- З них 36 120 хворих вже одужали, а 652 – померли.
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