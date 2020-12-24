Макрон – здоровий: французький президент одужав від COVID-19
У президента Еммануеля Макрона більше немає симптомів коронавірусу. Проте глава держави ще тиждень перебуватиме на самоізоляції.
Макрон ще 7 днів буде на самоізоляції
Про стан Макрона розповіли у Єлисейському палаці 24 грудня. Президент змушений ще 7 днів побути на самоізоляції, адже цього вимагають санітарні правила. Про це інформує BFMTV.
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У Єлисейському палаці зазначили, що вже незабаром глава держави зможе повернутись до виконання безпосередніх обов'язків.
Як протікала хвороба у Макрона
Про те, що Макрон інфікувався коронавірусом стало відомо 17 грудня. Глава держави одразу пішов на самоізоляцію. Також на ізоляцію пішли перша леді Бріджит Макрон та прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.
Перебіг недуги у Макрона був непростий. З'явилась інформація, що політику важко дихати. Згодом медики діагностували у президента покращення.
Яка ситуація з коронавірусом у Франції?Станом на 24 грудня в країні зафіксували у понад 2 мільйонів 562 тисяч осіб. Померли більше ніж 62 тисячі людей. Одужали майже 193 тисячі хворих.
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