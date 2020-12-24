У президента Эммануэля Макрона больше нет симптомов коронавируса. Однако глава государства еще неделю будет находиться на самоизоляции.

Макрон еще 7 дней будет на самоизоляции

О состоянии Макрона рассказали в Елисейском дворце 24 декабря. Президент вынужден еще 7 дней побыть на самоизоляции, ведь этого требуют санитарные правила. Об этом сообщает BFMTV.

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В Елисейском дворце отметили, что уже вскоре глава государства сможет вернуться к исполнению непосредственных обязанностей.

Как протекала болезнь у Макрона

О том, что Макрон заразился коронавирусом стало известно 17 декабря. Глава государства сразу пошел на самоизоляцию. Также на изоляцию пошли первая леди Бриджит Макрон и премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Течение болезни у Макрона было непростым. Появилась информация, что политику трудно дышать. Впоследствии медики диагностировали у президента улучшение.