Макрон – здоров: французский президент выздоровел от COVID-19
У президента Эммануэля Макрона больше нет симптомов коронавируса. Однако глава государства еще неделю будет находиться на самоизоляции.
Макрон еще 7 дней будет на самоизоляции
О состоянии Макрона рассказали в Елисейском дворце 24 декабря. Президент вынужден еще 7 дней побыть на самоизоляции, ведь этого требуют санитарные правила. Об этом сообщает BFMTV.
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В Елисейском дворце отметили, что уже вскоре глава государства сможет вернуться к исполнению непосредственных обязанностей.
Как протекала болезнь у Макрона
О том, что Макрон заразился коронавирусом стало известно 17 декабря. Глава государства сразу пошел на самоизоляцию. Также на изоляцию пошли первая леди Бриджит Макрон и премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Течение болезни у Макрона было непростым. Появилась информация, что политику трудно дышать. Впоследствии медики диагностировали у президента улучшение.
Какова ситуация с коронавирусом во Франции?По состоянию на 24 декабря в стране зафиксировали более чем 2 миллиона 562 тысячи человек. Умерли более 62 тысяч человек. Выздоровели почти 193 тысячи больных.
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