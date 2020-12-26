Президент Черногории Джуканович попал в больницу из-за пневмонии
Президента Черногории Мило Джукановича 26 декабря 2020 года отвезли в больницу из-за пневмонии. Однако, все тесты на коронавирус показали у главы государства отрицательный результат.
В каком состоянии Джуканович
Медики лечат у президента Черногории воспаление легких. Об этом сообщает Glas javnosti.
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Все жизненно важные параметры президента стабильны, он продолжает выполнять свои рабочие обязанности,
– говорится в сообщении.
Коронавирус в Черногории: что известно
- Ранее в Черногории усиливали карантин из-за стремительного увеличения количества больных коронавирусом.
- В частности, с 14 ноября по 1 декабря в стране действовал комендантский час и запрет междугородних поездок в выходные.
- Правительство также запрещало населению ходить в гости. Посещать позволяли только родных.
- Кроме того, действовали ограничения на проведение массовых мероприятий, работу ресторанов и тому подобное.
- По состоянию на 26 декабря 2020 года коронавирусом в Черногории заразились 45 945 человек.
- Из них 36 120 больных уже выздоровели, а 652 – умерли.
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