Президента Черногории Мило Джукановича 26 декабря 2020 года отвезли в больницу из-за пневмонии. Однако, все тесты на коронавирус показали у главы государства отрицательный результат.

В каком состоянии Джуканович Медики лечат у президента Черногории воспаление легких. Об этом сообщает Glas javnosti. Читайте также Поссорились из-за слов о "братском народе": Черногория и Сербия выслали послов друг друга Все жизненно важные параметры президента стабильны, он продолжает выполнять свои рабочие обязанности,

– говорится в сообщении. Коронавирус в Черногории: что известно Ранее в Черногории усиливали карантин из-за стремительного увеличения количества больных коронавирусом.

В частности, с 14 ноября по 1 декабря в стране действовал комендантский час и запрет междугородних поездок в выходные.

Правительство также запрещало населению ходить в гости. Посещать позволяли только родных.

Кроме того, действовали ограничения на проведение массовых мероприятий, работу ресторанов и тому подобное.

По состоянию на 26 декабря 2020 года коронавирусом в Черногории заразились 45 945 человек.

Из них 36 120 больных уже выздоровели, а 652 – умерли. Обратите внимание! 17 декабря коронавирус подхватил президент Франции Эммануэль Макрон. Течение болезни у политика было непростое. Появилась информация, что главе государства трудно дышать. К счастью, 24 декабря Макрон выздоровел.